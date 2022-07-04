Япония намерена защищать свои интересы в проекте «Сахалин-2»

Власти Японии намерена защищать свои интересы в проекте «Сахалин-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель генсека кабмина Японии Сэйдзи Кихара сообщил, что страна намерена защищать свои интересы в проекте «Сахалин-2».

- С точки зрения обеспечения электроэнергией и газом «Сахалин-2» является важным проектом для Японии. Правительство и бизнес будут действовать вместе, чтобы защищать стабильные поставки СПГ (сжиженного природного газа), — сказал он в ходе пресс-конференции.

Кихара добавил, что Токио продолжает собирать информацию о том, как указ российского лидера Владимира Путина повлияет на доли японских корпораций Mitsui и Mitsubishi.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо. Кроме того, согласно документу, все имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Напомним, «Сахалин-2» - нефтегазовый проект, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции. В «Сахалин-2» «Газпрому» принадлежит 50 % + 1 акция, Shell - 27,5 %, Mitsui - 12,5 %, Mitsubishi - 10 %.