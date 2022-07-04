Россия выступила за расширение состава СБ ООН для его демократизации

Российский посол в Китае сообщил, что Москва выступает за расширение состава СБ ООН для его демократизации Фото: REUTERS

Российский посол в Китае Андрей Денисов сообщил, что Москва выступает за расширение состава СБ ООН для его демократизации.

По мнению дипломата, Совет безопасности превратился в арену западной пропаганды, поэтому необходимо его реформировать.

- Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным, — сказал Денисов.

Ранее Папа Римский Франциск призвал переосмыслить понятие «справедливая война» в условиях существующих сегодня конфликтов, указав также на то, что Организация Объединенных Наций (ООН) оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов. Франциск назвал аморальным использование и владение ядерным оружием, отметив, что есть «целая структура по продаже оружия, которая способствует» развязыванию войн.

До этого представитель председателя 67-й сессии ГА ООН Полина Кубиак заявила, что исключение страны из Генассамблеи ООН возможно только через Совет Безопасности организации. Так она отреагировала на недавний призыв украинского лидера Владимира Зеленского, который посчитал необходимым исключить Россию.