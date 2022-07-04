Володин заявил, что размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии поставит под удар их жителей

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что размещение баз Североатлантического альянса в Швеции и Финляндии поставит под удар их жителей.

- Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура, — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависта оценил необходимость размещения в стране вооруженных сил Североатлантического альянса и заявил, что на данный момент такой необходимости не существует – на границе с Россией все спокойно. В то же время он заявил, что Финляндия хотела бы быть готовой к любому развитию событий, включая самые негативные сценарии.

До этого Североатлантический альянс сделал Финляндии и Швеции официальное предложение по вступлению в НАТО. На саммите военно-политического блока в Мадриде была достигнута договоренность о подписании протоколов о присоединении этих стран к альянсу. Как отмечается в заявлении, вступление в альянс сделает Финляндию и Швецию более защищенными, а евроатлантический регион станет безопаснее.