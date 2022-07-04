Американская MSD прекращает поставки вакцин от оспы и кори в Россию

MSD прекращает поставки вакцин от оспы и кори в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская фармацевтическая компания MSD прекращает поставки в России вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита от других производителей, но сохранит поставки своих препаратов, не имеющих аналогов в РФ. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на представителей рынка.

Информацию подтвердил Центр иммунологии и вакцинации в Перми. Соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова пояснила, что американская организация сможет прекратить поставки через год после уведомления российского Министерства здравоохранения о своих планах.

В MSD сообщили, что «прилагают все усилия» для поставок тех препаратов, аналогов которых нет в РФ.

Ранее пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что поставки медицинских препаратов из Европы в России осуществляются в плановом режиме. По информации ведомства, никаких сбоев в импорте европейских медикаментов не зафиксировано. Ситуация на рынке фармацевтики на сегодняшний день оценивается как стабильная.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с представителями регионов по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения и мониторингу лекарственного обеспечения сообщила, что российские регионы обладают достаточными ресурсами для бесперебойного обеспечения пациентов как лекарственными препаратами, так и медицинскими изделиями. Голикова заявила, что создается специальная система для онлайн-контроля доступности препаратов, в которой можно будет не только контролировать запасы лекарств в регионах, но и получать консультации специалистов о взаимозаменяемости препаратов.