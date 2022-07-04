Психолог дала советы, которые помогут подготовиться к усыновлению ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Семейный и детский психолог Татьяна Журавлева дала советы семейным парам, которые задумываются об усыновлении ребенка. Прежде всего стоит осознать, что «пути назад уже не будет» предстоит переустроить всю свою жизнь и к этому нужно быть готовым.

Оба партнеры должны понимать, что это переменны не временные, а детей нужно «воспитывать таких детей как своих».

- Родительство — это всегда про «отдавать», много и не ожидая ничего взамен. Если у вас в паре царит любовь, гармония и взаимопонимание и вы готовы ими делиться, потому что у вас много, то будет все хорошо, - рассуждает эксперт

На первоначальном этапе будут трудности, это нужно принять как данность. Ребенок будет проходить адаптацию, контейнирование эмоций, перестройка всех сфер жизни, перераспределение ресурсов.

Но этот этап обязательно пройдет, главное осознавать, что варианта вернуть ребенка обратно в детский дом – нет.

Таким детям нужно дать очень много любви и заботы и не ждать, что вам сразу ответят взаимностью.

Шаг за шагом нужно узнавать малыша, гулять с ним, играть, изучать окружающий мир, чтобы он начал вам доверять.

Не стройте больших иллюзий, нужно стараться быть «понятными и последовательными в своих действиях и выполнять обещания».

- Говорите ребенку о своих чувствах, со временем он начнет делиться своими. Всегда будьте за ребенка, в детском доме его никто не защищал, а эту потребность нужно закрывать. Маленький человек должен знать, что он теперь не один, - советует эксперт в беседе с NEWS.ru.

Важно также доверие, не сомневайтесь в том, что говорит ребенок. И ни в коем случае не проявляйте агрессию, бить (даже по попе), унижать и оскорблять нельзя.

- Табу – угрожать снова вернуть в детский дом. Если у вас есть дети, то деление на «своих» и «приемных» лучше избежать, — подытожила Журавлева.