В правительстве Германии предложили Украине присоединиться к альянсу в память о Холокосте

Украину призвали присоединиться к Международному альянсу в память о Холокосте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн призвал Украину присоединиться к Международному альянсу в память о Холокосте. Так немецкие власти ответили на высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что пособник фашистов Степан Бандера был якобы "борцом за свободу".

По словам Кляйна, до сегодняшнего дня Киев не желал присоединяться к этой организации, однако резонанс по поводу слов украинского дипломата мог бы ускорить процесс вступления. Он констатировал, что эта площадка подходит для обсуждения подобных вопросов.

Вместе с тем немецкий чиновник отметил, что слова Мельника о Бандере не встречают одобрения у большинства европейцев.

"Они подпитывают российский нарратив в текущем конфликте и, как правило, вызывают разногласия и непонимание среди дружественных государств", - уточнил Кляйн в интервью немецкой медиагруппе Funke.

Как ранее писал сайт kp.ru, дипломатическая миссия Израиля в Берлине сочла оскорблением высказывание Андрея Мельника о том, что Степан Бандера был якобы "борцом за свободу".

"Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", - говорится в сообщении израильского посольства в социальной сети Twitter.

Напомним, Андрей Мельник, назвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, надумал извиниться перед политиком. При этом с момента его высказывая к тому моменту прошло уже полтора месяца.