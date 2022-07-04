В США заявили, что Вашингтон должен быть готов к новым «сюрпризам» от Путина

В Соединенных Штатах заявили, что Вашингтон должен быть готов к новым «сюрпризам» от Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский политолог Джозеф Най-младший в статье для The National Interest призвал Вашингтон подготовиться к новым «сюрпризам» от российского лидера Владимира Путина.

По его словам, с 2017 года страна сосредоточила стратегию нацбезопасности на соперничестве с Китаем и Россией. При этом в стратегии нет четкого разделения между двумя странами, хотя это два совершенно разных государства, отметил Най-младший. Помимо этого, в стратегии не учитываются новые типы угрозы вроде пандемии коронавирусной инфекции.

Политолог полагает, что Вашингтону стоит сконцентрироваться не на политике сдерживания и изоляции, а на управляемой стратегической конкуренции. При этом США должны быть готовы к новым «сюрпризам» от российского лидера Владимира Путина и со стороны Китая.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Соединенные Штаты Америки озабочены действиями России и Ирана на Ближнем Востоке. Издание сообщает, что в июне Пентагон зафиксировал несколько случаев, которые в ведомстве охарактеризовали как «провокационные, эскалационные» или «небезопасные и непрофессиональные». Одним из примеров стали случаи, когда российская военная авиация своими маневрами создавала угрозу для американских коллег над Сирией. При этом в ВС США не стали раскрывать дополнительные детали этого. Второй пример — авиаудар по лагерю поддерживаемых США боевиков в окрестностях военной базы Ат-Танф, который произошел в июне. Как утверждает газета, российские военные уведомили о нем примерно за 35 минут. США полагают, что таким образом РФ пытается укрепить доминирование в регионе.