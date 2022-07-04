Турецкая партия развернула кампанию по выходу страны из НАТО

В Турции развернулась агитационная кампания по выходу страны из НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции набирает обороты агитационная кампания по выходу страны из Североатлантического альянса, организованная местной политической партией "Родина" (Vatan). Об этом сообщает турецкая газета Aydinlik.

"Кампания "Выйдем из НАТО!", развернутая партией "Родина" по всей стране, была встречена с интересом со стороны всех слоев общества, - говорится в публикации. - Акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях".

Генеральный секретарь партии Догу Перинчек аргументировал инициативу тем, что выход из НАТО необходим для развития турецкой экономики.

Отметим, что Vatan не является парламентской партией Турции. Ее представители выступают за усиление экономических связей государства с евразийским пространством и признание Крыма частью России.

Как ранее писал сайт kp.ru, шведские журналисты пришли к выводу, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган преподнес неприятный сюрприз Швеции и НАТО, когда в конце саммита альянса заявил, что получил гарантии от Стокгольма об экстрадиции 73 членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Турция вернется к первоначальной позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны попытаются затянуть выполнение взятых на себя обязательств.