Заболеваемость коронавирусом в мире в июне 2022 года выросла на 15% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в мире в июне 2022 года выросла впервые за полгода. Как сообщает ТАСС количество инфицированных COVID-19 составило 17,3 млн случаев, что на 15% больше, чем в прошлом месяце.

Увеличение числа заболевших фиксируют в Азии, Западной Европе и Латинской Америки.

При этом смертность продолжает снижаться. Общее количество летальных исходов составило 40,8 тысячи. Это практически на треть меньше, чем в мае 2022 года. Число умерших за месяц приближается к самым низким значениям весны 2020 году.

Первое место по смертности занимают США, второе - Бразилия, третье - Россия.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава комиссии по коронавирусной инфекции Lancet Джеффри Сакс признался, что коронавирус создали в лаборатории. Он заявил, что технологии – американские; никакая иная страна такими не располагает, и вообще это "почерк США".