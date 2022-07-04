Прощание с Леонидом Шварцманом пройдет 5 июля 2022 во Владимирской области

Леонид Шварцман. Фото: Московский музей анимации

Прощание с Леонидом Шварцманом, мультипликатором, создавшем персонажей мультфильмов "Котенок по имени Гав", "38 попугаев", "Крокодил Гена", "Аленький цветочек" и другие, пройдет в Доме кино 5 июля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".

Похороны Леонида Шварцмана состоятся в селе Заречье, расположенном в Киржачском районе Владимирской области.

Как ранее писал сайт kp.ru, легенда мировой мультипликации Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

Напомним, Леонид Шварцман создал образы Чебурашки и крокодила Гены. Он также придумывал персонажей к мультфильмам "38 попугаев", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Котенок по имени Гав", "Осторожно, обезьянки", "Снежная королева" и многим другим.