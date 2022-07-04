Глава МИД Украины заявил, что не видит перспектив вступления страны в НАТО в ближайшем будущем

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что не видит перспектив вступления страны в НАТО в ближайшем будущем.

- Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию, подобно Европейскому союзу, и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в альянс, — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

Кулеба добавил, что гарантии безопасности от Запада не являются альтернативой вступлению Украины в НАТО. При этом он затруднился назвать момент, когда Незалежная станет участником механизма коллективной безопасности.

Ранее британское издание The Sunday Times сообщило, что в зависимости от отношения к происходящему на Украине страны НАТО разделились на три лагеря. Издание определяет эти три группы как «ястребов», «голубей» и «страусов». Группа «ястребов» состоит из ряда стран, которые имеют общие границы с Россией, пишет издание. Эти государства считают, что НАТО должно сделать все для возвращения Украиной контроля над Донбассом и Крымом. Кроме того, эти страны считают необходимым создание условий для смены власти в России. Ярким представителем «ястребов» издание называет Польшу. К группе «голубей» относятся страны, которые считают первоочередным заключение перемирия на Украине, в том числе допуская территориальные уступки с ее стороны. «Страусы» же не уделяют ситуации на Украине особого внимания. Это прежде всего страны Южной Европы, отмечает издание.