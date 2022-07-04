Мошенники трижды обманули 61-летнюю москвичку и выманили у нее почти 11 млн рублей

Пожилая москвичка лишилась почти 11 млн рублей, поверив телефонным мошенникам, якобы спасающим ее накопления, сообщает АГН «Москва». При этом преступники не только звонили жертве, но даже встретились с ней в отделении одного из банков.

Обман и вытягивание денег продолжались более трех недель. Первый раз злоумышленники позвонили 61-летней горожанке 7 июня. Представившись сотрудником банка, неизвестный сообщил собеседнице, что у той якобы пытаются похитить деньги со счета, и предложил ей перевести их на другой счет. Москвичка выполнила рекомендации и отправила мошенникам 1 млн рублей.

Поняв, что жертва купилась, 8 июня преступники позвонили вновь. На этот раз «опасность угрожала» пенсионным накоплениям в размере 215 тысяч рублей. Эта сумма вскоре тоже отправилась к мошенникам.

- 30 июня потерпевшая пришла в отделение банка, где ей выдали 9 млн 232 тысяч рублей. В переговорной она отдала неизвестному гражданину 7 млн 455 тысяч рублей, сообщает агентство.

Остаток суммы она вручила мошеннику уже на улице. Всего ущерб составил 10 млн 965 тысяч рублей. Полиция возбудила дело о мошенничестве в особо крупном размере, подозреваемые пока не установлены.