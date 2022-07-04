18 человек погибли при беспорядках в узбекском Нукусе

При протестах в Узбекистане погибли 18 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18 человек погибли в ходе беспорядков в узбекском городе Нукус в автономии Каракалпакия. Об этом сообщил журналистам прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов в понедельник, 4 июля 2022 года.

"В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм", - уточнил Аброр Маматов.

Как ранее писал сайт kp.ru, МВД Узбекистана сообщило о попытке захвата органов власти организаторами беспорядков в городе Нукусе. В ведомстве уточнили, что организаторы беспорядков, а также демонстранты, оказавшие сопротивление стражам порядка, задержаны. В их отношении ведутся следственные действия.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение в Каракалпакии в связи с протестами в автономии. Оно действует в период с 3 июля до 2 августа 2022 года.