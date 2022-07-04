Express: Запад попал в ловушку «Уловки-22» из-за цен на энергоносители

В Великобритании считают, что Запад попал в ловушку «Уловки-22» из-за цен на энергоносители Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор операционного менеджмента и заместитель директора бизнес-школы Keele Самир Дани в беседе с британским изданием Express заявил, что Запад попал в ловушку с ценами на энергоносители. Он отметил, что рост цен на энергоносители спровоцировали инфляцию.

- Однако снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации «Уловка-22», когда цены необходимо снижать, но также необходимо достичь целей в сфере климата, — заметил Дани.

Специалист считает, что стабилизации цен можно добиться договорами о поставках энергоресурсов с другими странами, однако для полноценной перезагрузки нужен долгосрочный сценарий.

Понятие «Уловка-22» было введено американским писателем Джозефом Хеллером в одноименном антивоенном романе про наводчика бомбардировщика капитана Йоссариана, принимающего участие во Второй мировой войне. Понятие обозначает намеренно созданную коллизию, согласно которой попытка соблюсти какое-либо правило является его нарушением.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые европейские предприятия вынуждены закрываться из-за нехватки дешевых энергоносителей из России. По информации издания, европейские заводы не выдерживают конкуренции с фабриками из Соединенных Штатов и с Ближнего Востока, так как цены на энергоресурсы там существенно ниже, чем в Европе. Газета отмечает, что сегодня газ на европейских рынках стоит почти в три раза дороже, чем в США. Европейские предприятия ищут альтернативу российским энергоносителям, поскольку есть риск того, что Москва якобы внезапно превратит поставки голубого топлива, сказано в сообщении. Как отмечает издание, европейская индустрия рискует оказаться в невыгодном положении с конкурентной точки зрения в связи с поэтапным отказом от энергоносителей из России.