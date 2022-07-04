Губернатор Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики из-за ответных мер России

Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что транспортная блокада региона странами Прибалтики приведет к серьезному удару по их экономике, вызванному ответными санкциями России.

"Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", - подчеркнул Алиханов.

Политик выразил уверенность, что экономический ответ России – это "эффективная и крайне разрушительная" мера, "сравнимая с нейтронным оружием". И если РФ ее применит, то "половины экономики Литвы не будет", заключил глава Калининградской области.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Калининградской области подготовили проект ответных мер, которые могут быть введены в ответ на блокаду Литвой грузового транзита в регион. Проект уже направлен в Администрацию президента РФ и в российское правительство.

Напомним, западный эксперт Эммы Эшфорд выразила мнение, что Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда "может нарушить этот баланс". По ее словам, Литва, закрывая пути России в Калининградскую область, фактически препятствует внутрироссийской торговле.