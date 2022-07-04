Курс рубля упал к доллару и евро на открытии торгов

Курс рубля упал на старте торгов, но затем стабилизировался Фото: Евгения ГУСЕВА

Курс рубля резко упал на старте торгов на Московской бирже в понедельник, 4 июля 2022 года. Как следует из данных Мосбиржи, максимальная стоимость доллара достигла 56,5 рубля, евро – 58,9 рубля, что примерно на 2 рубля выше стоимости российской валюты на закрытии предыдущих торгов.

Однако в дальнейшем курс рубля стабилизировался. По данным на 11:07 по московскому времени доллар составил порядка 55 рублей, евро – около 57 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские аналитики шокированы укреплением курса рубля на фоне антироссийских санкций, которые, по замыслу западных политиков, должны были "обрушить" российскую экономику.

Напомним, аналитики компании "Ренессанс Капитал" пришли к выводу, что в 2023 году среднегодовой курс рубля составит 83 рубля за доллар. Такой прогноз может сбыться в том случае, если у России получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Евросоюз на 50%.