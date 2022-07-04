В Подмосковье назвали округа с самыми дорогими квартирами

Рыночную стоимость квадратного метра жилья на вторую половину 2022 года определили в Подмосковье. Данные об этом приводятся в распоряжении комитета по ценам и тарифам Московской области, опубликованном правительством региона.

Средняя цена жилого метра в Реутове составляет 207 тысяч рублей, в Долгопрудном - 197 тысяч, в Химках - 190 тысяч руб.

Жилье в Зарайске, Лотошине и Серебряных прудах стоит примерно в четыре раза дешевле, чем в тройке лидеров рейтинга. Приобрести там квартиру можно по цене 48-49 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее стало известно, что тарифы на коммунальные услуги выросли в Подмосковье с 1 июля.