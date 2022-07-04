В Польше обвинили украинских беженцев в меркантильности

Польская журналистка обвинила украинских беженцев в меркантильности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист польского издания Mysl Polska Агнешка Пивар заявила, что жители Польши оказались обмануты относительно мотивов и взглядов украинских беженцев.

- Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, и поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями, — пишет журналистка.

Пивар также сообщила, что многие украинцы на самом деле негативно относятся к полякам. Журналистка рассказала, что на Украине продают поставляемую из Польши гумпомощь за деньги. Пивар возмутилась этим фактом, указав на то, что в Польше резко выросли цены на продовольствие.

Напомним, власти Польши приняли решение прекратить выплачивать пособия беженцам из Украины. С начала спецоперации России в Польшу прибыло 4,3 миллиона украинцев. 1,5 миллиона из них остались в стране. После этого Варшава запустила программы поддержки беженцев. В частности, в нескольких городах страны проезд на общественном транспорте для украинцев был бесплатным, а польским семьям, приютившим беженцев, платили 40 злотых (около девяти долларов) в сутки на человека. Последняя программа поддержки изначально действовала 60 дней, но была продлена еще на столько же дней. С 1 июля она закончилось. Польские власти рассчитывают, что после отмены пособий беженцы устроятся на работу. В МВД страны полагают, что большинство украинцев могут адаптироваться и самостоятельно зарабатывать деньги.