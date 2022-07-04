Асфальт провалился под фургоном в Москве

На юго-западе Москвы утром 4 июня фургон «ГАЗель» с водителем и как минимум пятью пассажирами, следуя по улице Каховка, у дома 37 корпус 1 частично провалился под асфальт, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. Дорожное покрытие обрушилось под машиной в момент движения.

По какой причине произошел обвал грунта, сейчас выясняется. Водитель фургона не пострадал, остальные находившиеся в машине люди получили травмы.

- В результате происшествия пострадали пять пассажиров автомобиля «ГАЗель». С травмами различной степени тяжести их доставили в медучреждение, - уточняется в сообщении ведомства.

Из-за ЧП перекрыты две крайние полосы движения в сторону Варшавского шоссе. На месте работают не только сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб, но и ремонтная бригада. Ведутся дорожные работы, уточнили в столичном Дептрансе.