Василий Орлов: «Администрация области поддержит создание экопарка в селе Ивановка»

«С руководством администрации Ивановского округа обсудили интересный проект – создание экопарка в селе Ивановка. Визитной карточкой села давно стало озеро лотосов, несколько лет назад там поселили лебедей, но сегодня ученые говорят, что такое соседство несовместимо, поэтому птиц переселили на другой водоём. Озеро «БАМ», где сейчас живут лебеди, требует соответствующего благоустройства. Ждем от администрации проект и обязательно поддержим его», - отметил Василий Орлов.

Озеро расположено прямо в центре села. Неподалеку находится районная больница. Губернатор выразил уверенность, что экопарк станет местом притяжения не только для местных жителей, но и для туристов.

Член общественного совета Ивановского округа Александр Титаренко пояснил, что лебедей перевели сюда из-за небольшой площади озера, где пернатые обитали ранее.

«Недавно птицы начали гнездиться, и самец агрессивен в этот период. Новое озеро - прекрасное место обитания, имеется вся кормовая база, здесь плавают и утки мандаринки, гнездятся фазаны. Зону отдыха здесь можно сделать великолепную», - сказал Александр Титаренко.

В недалеком будущем в центре Ивановского проведут по прилегающим к озеру улицам водоотведение. Реализация этого проекта решит проблему затопления улиц Партизанская, Северная, Новая, Ленина и Прорабская в периоды весеннего половодья.