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Политика4 июля 2022 8:53

Центр регистрации ядерных взрывов Минобороны переведен на круглосуточную работу

Он способен фиксировать ядерные взрывы на всей территории Земли
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сотрудников Главного центра геофизического мониторинга перевели на круглосуточное дежурство

Сотрудников Главного центра геофизического мониторинга перевели на круглосуточное дежурство

Фото: Кадр видео

Российские военнослужащие приступили к круглосуточному дежурству во вновь сформированном Главном центре геофизического мониторинга, который способен фиксировать ядерные взрывы на всей территории Земли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 4 июля 2022 года.

В частности, уточняется, что мера направлена на укрепление обороноспособности России.

"С 1 июля 2022 года в целях укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства", - говорится в сообщении.

Помимо регистрации ядерных взрывов в различных геосферах в обязанности сотрудников центра входит идентификация и других геофизических возмущений техногенного характера.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский обозреватель Эллен Митчелл сообщила, что обещание российского лидера Владимира Путина передать ракетные комплексы "Искандер-М" Белоруссии напугало Пентагон.

Напомним, по мнению бывшего главы польского Министерства иностранных дел, а ныне депутата Европарламента от Польши Радослава Сикорского, следующим шагом в деле помощи Украине должна стать передача киевскому режиму ядерного оружия. Бывший министр уверен, что страны запада делают для Украины слишком мало, а ядерное оружие смогло бы значительным образом укрепить обороноспособность Незалежной.