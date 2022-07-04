Центр регистрации ядерных взрывов Минобороны переведен на круглосуточную работу

Сотрудников Главного центра геофизического мониторинга перевели на круглосуточное дежурство Фото: Кадр видео

Российские военнослужащие приступили к круглосуточному дежурству во вновь сформированном Главном центре геофизического мониторинга, который способен фиксировать ядерные взрывы на всей территории Земли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 4 июля 2022 года.

В частности, уточняется, что мера направлена на укрепление обороноспособности России.

"С 1 июля 2022 года в целях укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства", - говорится в сообщении.

Помимо регистрации ядерных взрывов в различных геосферах в обязанности сотрудников центра входит идентификация и других геофизических возмущений техногенного характера.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский обозреватель Эллен Митчелл сообщила, что обещание российского лидера Владимира Путина передать ракетные комплексы "Искандер-М" Белоруссии напугало Пентагон.

Напомним, по мнению бывшего главы польского Министерства иностранных дел, а ныне депутата Европарламента от Польши Радослава Сикорского, следующим шагом в деле помощи Украине должна стать передача киевскому режиму ядерного оружия. Бывший министр уверен, что страны запада делают для Украины слишком мало, а ядерное оружие смогло бы значительным образом укрепить обороноспособность Незалежной.