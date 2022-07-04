В Оренбуржье модернизируют объекты ЖКХ за счет льготных займов

Модернизацию объектов ЖКХ проведут за счет выплаты льготных займов Фото: Олег ЗОЛОТО

Оренбургская область получит льготные займы на модернизацию объектов ЖКХ. Это стало итогом встречи губернатора Дениса Паслера и директора ППК «Фонд развития территорий» Константина Цицина. На реализацию этой меры поддержки, согласно договоренностями уйдет не более 2,15 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал «56orb».

Ранее региональное правительство направило заявки на получение средств для модернизации тринадцати объектов в сфере тепло- и водоснабжения в Оренбурге, Бузулуке, Орске, Новотроицке и Кувандыке. Из них одобрено шесть на сумму 1,14 миллиарда рублей. Другие пока находятся на стадии рассмотрения.

- Получение льготных займов позволит нам привести в порядок опорную коммунальную инфраструктуру в отдельных территориях, где жизнеобеспечивающие объекты сильно изношены, - подчеркнул Денис Паслер.

Также в ходе диалога обсуждался вопрос о досрочном завершении в Оренбургской области программы расселения аварийного жилья. Согласно последним данным, в степном регионе планировали обеспечить новыми квадратными метрами свыше 5 тысяч местных жителей. Их счастливыми обладателями на текущий момент стали 3364 оренбуржца.