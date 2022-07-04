Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 июля 2022 9:22

Путин встретится с Шойгу 4 июля 2022

Глава Минобороны РФ зачитает доклад
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Мероприятие запланировано на сегодняшний день - понедельник, 4 июля.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В ближайшее время, в ближайшие минуты у президента с докладом будет министр обороны Шойгу, - уточнил пресс-секретарь российского лидера. - Эту встречу мы покажем".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что территория Луганской народной республики полностью освобождена. Территории ЛНР больше не контролируются Киевом после того, как Вооруженные силы Украины выбили из Лисичанска.

Напомним, Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе, в части единой региональной системы ПВО.