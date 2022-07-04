Песков сообщил, что Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в этом году поздравлять лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и граждан США с Днем независимости страны, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, в этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Решение связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики со стороны Вашингтона, объяснил представитель Кремля. Как отметил Песков, в таких условиях «вряд ли можно считать целесообразным» направление поздравительного послания главе Белого дома.

Как писал сайт kp.ru, в марте этого года президент Соединенных Штатов, что считает российского президента «военным преступником». Несколько месяцев спустя американский лидер заявил, что считает Путина «достойным соперником».

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