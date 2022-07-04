Песков призвал воздержаться от эмоциональных комментариев о призыве хоккеиста Федотова в армию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что не следует эмоционально комментировать призыв в армию российского хоккеиста Ивана Федотова в армию. Как отметил пресс-секретарь президента России, все было сделано по закону.

«Здесь не может быть «человеческих» комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны», – сказал он на брифинге.

Как напомнил Песков, существуют «определенные поводы для отсрочек и различные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов». За деталями этой ситуации представитель Кремля посоветовал обращаться в Министерство обороны.

Напомним, вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, подписавший контракт с командой НХЛ «Филадельфия Флайерз», сейчас находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы. 25-летний хоккеист будет служить в армии на Новой Земле – архипелаге в Северном Ледовитом океане.

Как сообщал «КП-Спорт», спортсмен стал объектом розыска для правоохранительных органов Санкт-Петербурга. А всё из-за того, что Федотов является частью системы ЦСКА, но службу в армию перед отъездом в США он так и не прошел.

Новость дополняется