ФАС выдала Google предупреждение за навязывание разработчикам приложений невыгодных условий договоров Фото: Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала корпорации Google предупреждение за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договоров. Как установило ведомство, компания обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через онлайн-магазин Google Play, использовать исключительно платежную систему Google.

«Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в Правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления. Действия Google LLС содержат признаки злоупотребления доминирующим положением, в связи с чем ФАС России выдала компании предупреждение», – сказано на сайте ФАС.

Ведомство обязала корпорацию устранить нарушения в течение месяца. В противном случае ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.