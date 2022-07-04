Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2022 9:29

ФАС выдала Google предупреждение за навязывание разработчикам приложений невыгодных условий договоров

Действия компании содержат признаки злоупотребления доминирующим положением, заявили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ФАС выдала Google предупреждение за навязывание разработчикам приложений невыгодных условий договоров

ФАС выдала Google предупреждение за навязывание разработчикам приложений невыгодных условий договоров

Фото: Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала корпорации Google предупреждение за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договоров. Как установило ведомство, компания обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через онлайн-магазин Google Play, использовать исключительно платежную систему Google.

«Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в Правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления. Действия Google LLС содержат признаки злоупотребления доминирующим положением, в связи с чем ФАС России выдала компании предупреждение», – сказано на сайте ФАС.

Ведомство обязала корпорацию устранить нарушения в течение месяца. В противном случае ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.