Кулеба призвал Запад объяснить, почему Финляндии и Швеции можно вступить в НАТО, а Украине нельзя

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада объяснить, почему Финляндии и Швеции можно вступить в НАТО, а Украине нельзя.

- Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступила... Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать, — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависта оценил необходимость размещения в стране вооруженных сил Североатлантического альянса и заявил, что на данный момент такой необходимости не существует – на границе с Россией все спокойно. В то же время он заявил, что Финляндия хотела бы быть готовой к любому развитию событий, включая самые негативные сценарии.

До этого Североатлантический альянс сделал Финляндии и Швеции официальное предложение по вступлению в НАТО. На саммите военно-политического блока в Мадриде была достигнута договоренность о подписании протоколов о присоединении этих стран к альянсу. Как отмечается в заявлении, вступление в альянс сделает Финляндию и Швецию более защищенными, а евроатлантический регион станет безопаснее.