Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО подпишут 5 июля 2022 Фото: REUTERS

Протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу будут подписаны во вторник, 5 июля, сообщает пресс-служба НАТО.

«В понедельник, 4 июля, в штаб-квартире НАТО пройдут переговоры о вступлении между официальными лицами НАТО и представителями Финляндии и Швеции. Во вторник, 5 июля 2022, союзники подпишут протоколы о присоединении Финляндии и Швеции», – сказано на сайте военно-политического блока.

Как писал сайт Kp.ru, на прошлой неделе Североатлантический альянс сделал Финляндии и Швеции официальное предложение по вступлению в НАТО. На саммите в Мадриде была достигнута договоренность о подписании протоколов о присоединении этих стран к альянсу. Вступление в альянс сделает Финляндию и Швецию более защищенными, а евроатлантический регион станет безопаснее, заявили в НАТО.

Ранее ранее Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Напомним, Анкара выступала против этих стран в альянс и поставила условие – снятие ограничений на поставки оружия, введенные против Турции после закупок российских вооружений, прекращение поддержки «Рабочей партии Курдистана», объявленной ею террористической организацией и экстрадиция курдских боевиков, нашедших приют в Скандинавии.