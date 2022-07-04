Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил, что не призывал отдать России территории Украины

Генри Киссинджер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер заявил, что не призывал отдать России территории Украины.

- Я не говорил, что территорию надо отдать. Я просто имел в виду, что ее нужно обсуждать отдельно на любых переговорах. Я искренне выступаю за свободу Украины и ее значительную роль в Европе, — сказал он в интервью журналу Time.

Киссинджер также выразил мнение, что именно Россия должна быть инициатором установления режиме прекращения огня.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал условия для прекращения огня со стороны Киева. Согласно посту политика в социальных сетях, Украина требует от России немедленного прекращения огня, вывода войск РФ с территории Украины, выдачи военных преступников, механизма репараций, а также признания суверенных прав Украины.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и согласиться на них. По его мнению, сейчас страны Запада выступают за продолжение боевых действий и «запрещают думать» Киеву о мире. Москва не сомневается, что рано или поздно Украина одумается и поймет условия России, добавил Песков.