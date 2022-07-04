Кремль не располагает данными о возможном задержании российского сухогруза в Турции

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не располагает сведениям о возможном задержании российского сухогруза в Турции. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 июля 2022 года.

По словам официального представителя Кремля, в случае, если подобный инцидент действительно имел место, то Турция обязана проинформировать Россию по дипломатическим каналам. В связи с этим Дмитрий Песков рекомендовал задать соответствующий вопрос Минтрансу и МИД РФ.

"Я думаю, что есть смысл спрашивать в Минтрансе или в МИД, потому что турецкая сторона при задержании, если таковое имело место, она должна предоставить информацию через наше посольство или генеральное консульство", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в Турции задержали грузовое судно из России, якобы перевозившее "украинское зерно".

Посольство РФ в Анкаре на это ответило, что турецкие официальные лица не оповещали дипломатов о подобных действиях.