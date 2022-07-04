Верховный суд ДНР получил кассационную жалобу от приговоренного к смертной казни марокканского наемника Фото: Иван ЖИЛЯК

В Верховный суд Донецкой народной республики поступила кассационная жалоба от стороны защиты марокканского наемника Брагима Саадуна, приговоренного в ДНР к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

«1 июля в Верховный Суд поступила кассационная жалоба защитника осужденного Саадуна Брагима на приговор Апелляционной палаты Верховного Суда. Оглашение приговора иностранным наемникам Аслину Эйдену, Шону Пиннеру и Саадуну Брагиму состоялось 9 июня 2022 года. По совокупности преступлений им назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни», – сказано в Telegram-канале ВС ДНР.

Напомним, на прошлой неделе сторона защиты марокканского наемника, который был приговорен властаями Донецкой народной республики к смертной казни, подала кассационную жалобу.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд в Донецке вынес приговор британским подданным 48-летнему Шону Пиннеру и 27-летнему Эйдену Эслину, а также марокканцу Брагиму Саадуну, которые воевали в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, а впоследствии укрывались в бункерах «Азовстали». Они приговорены смертной казни через расстрел.