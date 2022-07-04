Производители косметики и бытовой химии попросили исключить продукцию из параллельного импорта Фото: Shutterstock

Ассоциация крупных международных производителей «Русбренд» просит исключить косметику и бытовую химию из списка параллельного импорта. С предложением производители обратились в Минпромторг.

Речь идет о таких марках, как Nivea, Rexona, Shamtu, Vanish, Cillit, Domestos, Gliss Kur, Shauma, Syoss, «Чистая линия» и других. Их по-прежнему производят на территории нашей страны, но после запуска параллельного импорта, продукция конкурирует между собой.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев объясняет, что заперт позволит «отмести» контрафактную продукцию, которая попадает на рынок под видом импорта.

В итоге покупатели сталкиваются с некачественным товаром, который воспринимают как настоящий. Доверие же реальному производителю падает.

Сегодня если продукция попала в список Минпромторга и разрешена к ввозу, то степень ее оригинальности таможенникам оценить сложнее, к тому же, дополнительные проверки занимают много времени.

- К тому же, продукция из других стран рассчитана на местные особенности. На жесткость воды, типы кожи людей, проживающих в регионе выпуска. А в другой стране могут возникнуть вопросы к качеству, - говорит Поповичев «Известиям».

В Минпромторге в курсе ситуации и учтут предложение. В ведомстве отметили, что в список параллельного импорта попали товары, производство которых было прекращено на территории нашей страны.

Ранее экономист Василий Колташов отметил, что в существующих условиях Россия имеет полное право заимствовать зарубежные технологии.

- Соответственно, мы должны иметь полное право копирования любых технологий, любых продуктов, любых брендов — всего что угодно для того, чтобы минимизировать ущерб российской экономике, наносимый санкциями. Для того чтобы обеспечить собственное экономическое развитие, - сказал экономист ФАН.

Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов тоже выступил в поддержку параллельного импорта.

- Разорваны логистические цепочки, западные компании под политическим давлением властей своих стран были вынуждены уйти с рынка вопреки экономической и финансовой логике. России нужно обеспечивать свои интересы и потребности населения, - сказал сенатор RT.