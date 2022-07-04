Кремль готовит меры на случай продолжения блокады транзита в Калининград

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль прорабатывает меры на случай продолжения блокады транзита товаров в Калининград со стороны Прибалтики. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 4 июля 2022 года.

"Мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего сценария, в случае худшего развития событий", - констатировал Песков.

При этом официальный представитель Кремля отказался перечислить готовящиеся меры, выразив надежду, что у западных стран по этому вопросу "какой-то здравый смысл возобладает".

Как ранее писал сайт kp.ru, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что транспортная блокада региона странами Прибалтики приведет к серьезному удару по их экономике, вызванному ответными санкциями России.

Напомним, западные журналисты сообщили, что Литва возмущена негативным отношением Евросоюза к запрету транзита грузов в Калининград. В Вильнюсе этот шаг воспринимается как "поражение".