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Происшествия4 июля 2022 10:56

Sukhoi Superjet 100-95 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

У лайнера возникли проблемы с системой топливного расчета
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Sukhoi Superjet 100-95 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

Sukhoi Superjet 100-95 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

Фото: Александр ГЛУЗ

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100-95 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево, рассказал информированный источник.

По информации «Интерфакса», у лайнера возникли проблемы с системой топливного расчета. Самолет следовал по маршруту Магнитогорск - Москва.

Тем временем источник kp.ru рассказал, что лайнер уже благополучно приземлился. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия», он вылетел из Магнитгорска в столицу с задержкой на час.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске экстренно приземлился самолет, летевший из Южно-Сахалинска в Москву. Одному из пассажиров на борту стало плохо. Инцидент проимзошел около восьми вечера в субботу, 2 июля.

За день до этого экипажу самолета «Уральских авиалиний» пришлось принимать решение о незапланированной посадке самолета Москва-Сочи, чтобы спасти 61-летнюю женщину. ЧП случилось в пятницу, 1 июля, в восьмом часу утра.

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