Песков назвал события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

События в Каракалпакии являются внутренним делом Узбекистана, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 4 июля 2022 года.

"Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики имеющиеся проблемы будут урегулированы", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Дмитрий Песков также добавил, что Узбекистан – это важный партнер России.

Как ранее писал сайт kp.ru, 18 человек погибли в ходе беспорядков в узбекском городе Нукус в автономии Каракалпакия. По данным МВД Узбекистана, 1 июля 2022 года злоумышленники собрали местных жителей перед комплексом административных зданий Каракалпакии, после чего спровоцировали их на попытку захвата этих объектов.