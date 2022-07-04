В Германии заявили о невозможности запуска «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Газоопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован, поэтому не может быть запущен в качестве замены трубопроводу «Северный поток», который остановлен в связи с техническими работами, заявила представитель Министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон.

«Трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован и тем самым не допущен до эксплуатации», – сказала она на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, в конце февраля этого года канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, обе нитки «Северного потока» будут с 11 по 21 июля 2022 остановлены для проведения планового технического обслуживания. Речь идет о тестировании механических компонентов и систем автоматизации в целях обеспечения эффективной, безопасной и надежной работы газопровода, уточнил оператор газопровода.