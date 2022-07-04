Генконсульство Греции возобновило выдачу виз россиянам

Генеральное консульство Греции возобновило выдачу виз гражданам РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь посольства Греции в Москве Деспина Николаиду сообщил, что генконсульство страны возобновило выдачу виз россиянам.

- Да, возобновил работу (визовый отдел). Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо, — цитирует Николаиду ТАСС.

В конце июня появилась информация, что генеральной консульство Греции в Москве приостановит работу визового и гражданского отделов в связи с депортацией сотрудников.

Ранее Министерство иностранных дел Греции выразило послу России в Афинах Андрею Маслову протест в связи с высылкой восьми греческих дипломатов из Москвы. По мнению ведомства, реакция РФ на высылку российских дипломатов из Греции несопоставима с мерами Афин. Генеральный секретарь МИД посетил российского посла в связи с высылкой восьми греческих дипломатов властями в России.Он подчеркнул, что российская реакция была несоразмерной по сравнению с мерами, объявленными нашей страной в отношении некоторых российских дипломатов.