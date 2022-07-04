Лавров связал высылку российских дипломатов из Болгарии с давлением США

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Массовая высылка российских дипломатов из Болгарии продиктовано давлением Соединенных Штатов, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 4 июля 2022 года.

"Это не самостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет абсолютно открытую однозначную проамериканскую ориентацию, готов выполнять любые пожелания своего суверена", - констатировал Лавров.

Дипломат добавил, что аналогичную политику Вашингтон проводит и в отношении многих других стран, заставляя их принимать антироссийские меры.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, после этого недружественного шага местных властей посольство России в Софии не в состоянии работать.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение выслать из Болгарии 70 российских дипломатов было принято по заказу "внешних сил".

По словам Захаровой, эти внешние силы стремятся "стравить европейские государства с Россией и цинично манипулируют несамостоятельными правительствами и политиками". В результате их действий "разрушается все, что на Европейском континенте создавалось десятилетиями", отметила дипломат.