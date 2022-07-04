Минпромторг добавил в список для параллельного импорта продукцию BMW и Lego

Денис Мантуров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство промышленности и торговли РФ скорректировало список товаров для параллельного импорта в Россию. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в понедельник, 4 июля 2022 года.

По его словам, в частности, в перечень добавили продукцию BMW, Lego и Siemens. Вместе с тем, из него исключили компании, которые гарантировали поставки в Россию. В их числе Duracell, Merries, Wilo и многие другие.

Обновленный список направлен на регистрацию в Минюст России.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственная дума РФ во вторник, 21 июня, во втором и третьем чтениях приняла закон о легализации параллельного импорта в России. Закон устанавливает, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, которые выражены в товарах и средствах индивидуализации, маркирующие данные товары, не является нарушением. Таким образом, компания, которая ввозит товары из-за рубежа без разрешения правообладателя, освобождается от ответственности.