Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию в туристических целях с 15 июля 2022

Россияне смогут посещать Эстонию и Финляндию в туристических целях с 15 июля Фото: соцсети

Граждане России смогут посещать Эстонию и Финляндию в туристических целях с 15 июля этого года без «особых причин», сообщает Ассоциация туристических операторов РФ (АТОР).

«Свои сухопутные границы для всех открыла Эстония. Но россияне не могли приезжать в страну в качестве туристов из-за ограничений на российской границе. С 15 июля россияне смогут посещать Эстонию в том числе с туристическими целями. Аналогичная ситуация с Финляндией», – сказано на сайте Ассоциации.

Ранее коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы были сняты Казахстаном, Монголией, Грузией, Белоруссией, Латвией, Литвой, Норвегией и Польшой. Тем не менее в последние четыре страны российские туристы пока не могут въехать по политическим причинам.

Как писал сайт kp.ru, ранее Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля 2022 года, которые были введены на фоне пандемии.