Медведев назвал освобождение территории ЛНР важным событием спецоперации на Украине

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Освобождение территории Луганской народной республики (ЛНР) является важным событием российской спецоперации на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 4 июля 2022 года.

"Освобождение территории ЛНР – важное событие в ходе специальной военной операции", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Политик предположил, что Запад снова призовет Украину сражаться до "победного конца", а Киев проявит "жесткую решимость вернуть всё, что потеряно", но все это будет напрасно.

Как ранее писал сайт kp.ru, что днем ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Вооруженные силы Украины под натиском российских военных и Народной милиции ЛНР были выбиты из Лисичанска - последнего луганского города, контролируемого украинскими силами.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика никому не отдаст свои освобожденные территории. Он подчеркнул, что сил и средств для этого хватит.