Движение ограничат в Москве из-за Курбан-Байрама

В Москве ночью и утром 9 июля в районе Большой Татарской, улиц Дурова и Минской ограничат движение транспорта из-за проведения исламского праздника Курбан-Байрам, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Так, в центре Москвы 9 июля с 04:00 до 11:00 перекроют движение на участке Большой Татарской улицы от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского переулка, на Старом Толмачевском переулке от Большой Татарской улицы до Новокузнецкой улицы, а также на участке Малого Татарского переулка от Большой Татарской улицы до Новокузнецкой улицы.

Кроме того, в это время нельзя будут проехать на Климентовском переулке от Большой Татарской улицы до Новокузнецкой улицы, на Озерском переулке от Большой Татарской улицы до Озерской набережной.

Ограничения будут действовать 9 июля с 06:00 до 08:00 на западе столицы на участке Минской улицы от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта.

Также 9 июля с 00:01 до 11:00 полностью перекроют движение на улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта, на улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, на Мещанской улице от Садового кольца до улицы Дурова, а также на улице Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца. Водителям придется объезжать участок Капельского переулка от проспекта Мира до улицы Гиляровского и участок Выползова переулка