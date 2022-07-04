Мишустин заявил о необходимости выстроить технологический суверенитет России в сжатые сроки Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Властям России необходимо в сжатые сроки выстроить технологический суверенитет, поскольку антироссийские санкции кардинально изменили существовавший порядок, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существовавший порядок. Ни одной стране в мире никогда больше нельзя гарантировать поставки важной продукции из-за рубежа. А значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет», – сказал премьер-министр на пленарном заседании в рамках международной выставки «Иннопрома».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет РФ в автомобильной промышленности. Не все производство при этом обязательно должно быть сосредоточено в России, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть российские, отметил глава государства.