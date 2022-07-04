Лавров заявил, что посольство РФ в Болгарии не может работать после высылки дипломатов

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Посольство России в Болгарии после высылки 70 дипломатов не в состоянии нормально работать. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 4 июля 2022 года.

"По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас", - подчеркнул Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва ответит "взаимностью" Софии на эти недружественные действия.

Напомним, Сергей Лавров выразил уверенность, что массовая высылка российских дипломатов из Болгарии продиктовано давлением Вашингтона.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение болгарских властей о высылке россиян является "попыткой утратившего доверие парламента и правительства Болгарии нанести разрушительный удар по отношениям с РФ". Как заявила дипломат, Москва оставляет за собой право на ответные политические и дипломатические действия, в том числе и асимметричные.