Жителя Истры могут отправить на принудительное лечение по делу о реабилитации нацизма

Уголовное дело в отношении жителя Истринского городского округа уличенный в реабилитации нацизма передано в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 17 февраля 34-летний мужчина, используя аэрозольную краску, осквернил памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В результате комплексной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, поэтому в отношении него предлагается применить медицинские меры.