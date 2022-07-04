Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 12:30

Жителя Истры могут отправить на принудительное лечение по делу о реабилитации нацизма

Он осквернил памятник павшим воина
Дмитрий ВОРОНИН

Уголовное дело в отношении жителя Истринского городского округа уличенный в реабилитации нацизма передано в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 17 февраля 34-летний мужчина, используя аэрозольную краску, осквернил памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В результате комплексной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, поэтому в отношении него предлагается применить медицинские меры.