Москвичи выбрали территориию, где появится площадь ЛНР

Территорию у посольства Британии в Москве назовут площадью ЛНР Фото: сайт мэра Москвы

Жители Москвы решили назвать территорию рядом с посольством Великобритании площадью Луганской народной республики. Голосование проходило в рамках проекта «Активный гражданин».

«Горожане решили назвать в честь Луганской народной республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат», – сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Уточняется, что в голосовании приняли участие 109 603 человека. За выбор территории у британского посольства проголосовали 56,85% участников голосования. Среди других вариантов предлагались территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, а также территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Москве прошло голосование за название территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка рядом с посольством Соединенных Штатов. Большинство москвичей – 44,69% – проголосовали за название «Площадь Донецкой народной республики».