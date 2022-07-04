Путин назначил Владимира Кубышко замглавой МВД России

Владимир Кубышко, фото: сайт МВД РФ

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел России, освободив его от занимаемого поста. Присвоить генерал-лейтенанту внутренней службы Кубышко Владимиру Леонидовичу специальное звание генерал-лейтенанта полиции", - уточняется в документе.

В соответствии с информацией на портале МВД РФ, ранее Кубышко занимал пост главы департамента госслужбы и кадров.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил четырех судей и двух зампредседателей судов Ростовской области.

Также глава государства назначил пять врио глав российских регионов - республики Марий Эл, а также Саратовской, Томской, Кировской и Рязанской областей.