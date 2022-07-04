Лавров считает, что НАТО не будет интересоваться мнением главы МИД Финляндии о размещении сил альянса в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова главы МИД Финляндии Пекки Хаависто о том, что необходимости в размещении сил НАТО в стране нет. По словам главы МИД РФ, альянс вряд ли будет спрашивать мнение финского министра, если решит разместить свои базы.

«Мы зафиксировали, что сказал министр Пекка Хаависто. Во-первых, если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра кто-нибудь спросит. Во-вторых, он сказал одну вещь, а мэр города Лаппеенранта публично заявил, что он приглашает к себе в регион военную базу НАТО», – сказал Лавров на брифинге.

Как отметил дипломат, Москва очень внимательно наблюдает за ситуацией. По его словам, она пока не создает угрозу безопасности России.

Как писал сайт Kp.ru, на прошлой неделе Североатлантический альянс сделал Финляндии и Швеции официальное предложение по вступлению в НАТО.