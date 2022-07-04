Экс-глава разведки Чехии заявил о неготовности НАТО к долгой поддержке Украины

НАТО оказалось не готово к длительной поддержке Украины Фото: REUTERS

Страны-участники Североатлантического альянса оказались не готовы к длительной поддержке Украины. Соответствующее мнение выразил бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор. Его слова приводит издание Parlamenti listy.

"Резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и ясно, что сам альянс не допускал мысли, что в Европе начнется долгий конфликт, - констатировал Шандор. - Проблема в том, что у нас не так много техники для длительной войны".

По его словам, в настоящее время у чешских властей нет представления, как перестроить мирную промышленность на военный лад, а поставки оружия Киеву привели к тому, что в случае гипотетического конфликта вооружения не хватит самой Чехии.

При этом Шандор обратил внимание, что подобная ситуация характерна не только для его страны. В качестве примера он привел Германию, которая обещала Украине достаточно много, но при этом сделала очень мало.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ставит перед собой задачу не допустить прямого конфликта с Россией из-за Украины, указав на то, что ущерб такого столкновения будет несопоставим.

"У НАТО есть две задачи. Первая - это оказание поддержки Украине… Мы наращиваем эту поддержку ... Но у нас также есть ответственность не допустить распространения конфликта за границы Украины. Поэтому НАТО не является частью конфликта "на земле", - заявил он, отметив на то, что альянс поддерживает Киев, но не является частью конфликта.