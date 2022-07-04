В центре "Холокост" осудили слова Мельника о непричастности националистов к убийствам евреев во время Второй мировой

Посол Украины в Германии Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий архивным отделом центра "Холокост" Леонид Тёрушкин оценил слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника, попытавшегося отрицать участие членов Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры в Холокосте.

- Да, лично Степан Бандера формально не причастен ни к каким массовым убийствам. Вообще-то Адольф Гитлер тоже ни к чему не причастен. Но на самом деле уничтожение поляков и евреев во Львове и других местах шло независимо от их политической ориентации, - заявил специалист в беседе с изданием "Ридус".

Он также добавил, что расправах над евреями на оккупированной Западной Украине принимали участие не только активные члены ОУН-УПА, но и те, кто примкнул к украинским нацорганизациям позже. Тёрушкин также заявил, что высказывания Мельника стоит расценивать как "политическую спекуляцию".

- Не надо спекулировать на человеческих трагедиях и пытаться выдавать желаемое за действительное ... Посол лучше бы в эту тему не влезал и не комментировал то, в чём он очень плохо разбирается, - заявил представитель центра "Холокост" .

Напомним, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник не только продолжает жить в параллельной реальности, но и пытается приобщить к ней всех, кого может. Попутно он продолжает подтверждать звание самого недипломатичного дипломата. Так, в немецких соцсетях разгорелось бурное обсуждение заявления Мельника о том, что Степан Бандера, признанный герой Украины последних лет, не имел никакого отношения к уничтожению ста тысяч евреев в годы Второй мировой войны.